Неузнаваемый: Джонни Депп появился на публике в одной пижаме
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Джонни Депп появился на публике в одной пижаме
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya; 5-tv.ru
Знаменитый актер поучаствовал в модном шоу. Поклонницы в шоке.
Джонни Депп появился на шоу бренда певицы Рианны. Он прошел в домашнем костюме в окружении танцоров. Из-за его появления супермодели Джиджи и Белла Хадид отказались участвовать в показе.
Таким образом девушки решили поддержать бывшую жену актера Эмберд Херд, судебный процесс с которой Депп выиграл в июне.