Неузнаваемый: Джонни Депп появился на публике в одной пижаме

Джонни Депп появился на публике в одной пижаме

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya; 5-tv.ru

Знаменитый актер поучаствовал в модном шоу. Поклонницы в шоке.

Джонни Депп появился на шоу бренда певицы Рианны. Он прошел в домашнем костюме в окружении танцоров. Из-за его появления супермодели Джиджи и Белла Хадид отказались участвовать в показе.

Таким образом девушки решили поддержать бывшую жену актера Эмберд Херд, судебный процесс с которой Депп выиграл в июне.