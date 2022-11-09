Настоящий фашизм: кто и зачем демонтирует памятники героям ВОВ в Латвии

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Власти страны постановили: до 15 ноября избавиться от всех монументов, свидетельствующих о героизме русских людей. На этом останавливаться никто не собирается.

В Латвии война с героями-освободителями от фашизма набирает обороты. Сегодня там уничтожили «Алешу» — именно с такой теплотой называли последний большой монумент советским солдатам жители города Резекне. Но властей прибалтийской республики не смогла остановить ни ООН — рекомендовавшая сохранить памятник, ни мэр города. Окончательно отчаявшись сохранить «Алешу» — он обратился к жителям Резекне на русском языке, назвав происходящее «актом вандализма». Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий расскажет подробнее.

Начать снос, пока еще темно — чтобы точно избежать возмущения жителей. Так в латвийском Резекне расправляются с памятником освободителям города. Под утро подтянулась полиция. Для небольшого города с населением в 26 тысяч человек — целый эскадрон. Потому что боятся протестов, тем более, что против сноса выступил даже мэр Резекне.

«В 1944 году Резекне и Латвию освобождали русские, украинцы, латыши, среди них — и мой дед Александр Барташевич. Сегодня я не в силах остановить надругательство над нашими памятниками. Но в сердце живет благодарность нашим дедам за их подвиги в борьбе с нацизмом», — подчеркивал чиновник.

В ходе освобождения Резекне от нацистов погибло более трех тысяч советских воинов. В память о них в 1976-м и поставили монумент. Горожане ласково называли одинокого красноармейца Алешей. И на все попытки демонтировать памятник реагировали однозначно.

«Он никому не мешал. Стоял и пусть бы стоял. Ничего он не напоминает плохого. Он освобождение города Резекне. Что может быть другое?» — заметила одна из жительниц.

«Мы против фашизма. И моя семья вся против фашизма. Как это говорят — фашизм не пройдет», — поддержал ее другой спикер.

Но все-таки он прошел, как четко демонстрируют последние события. Причем, решение о сносе памятника поражает цинизмом — работы начали сегодня — в международный день борьбы с фашизмом.

«Памятные, священные для сотен тысяч граждан разных стран места, символизирующие героический подвиг их предков и вечное упокоение тех, кто не вернулся домой, стираются современными варварами — без оглядки на протесты населения, игнорируя рекомендации Организации Объединенных Наций. Но народную память невозможно уничтожить, память сердца передается и будет передаваться в семьях борцов с „коричневой чумой“ из поколения в поколение», — отмечалось в сообщении посольства РФ.

Власти Латвии постановили — до 15 ноября все объекты, цитата «прославляющие тоталитарные режимы» должны быть снесены. И резекненского «Алешу» уже пытались демонтировать — с начала сентября объявляли два конкурса на снос. Вот только подрядчики никак не хотели браться за такую работу.

Впрочем, попытки переписать историю уже вошли в привычку латвийских чиновников. Не так давно снесли два памятника советским воинам в Даугавпилсе, до этого — монумент освободителям в Риге. И останавливаться явно не намерены.