Организация выборов в конгресс США провалилась

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

На участках по всем Штатам зафиксированы многочисленные проблемы.

В США ждут окончательных результатов промежуточных выборов в конгресс. На эту минуту республиканцы лидируют в Палате представителей, а в Сенате, наоборот — пока побеждают демократы.

Однако куда больше сомнений вызывает организация процесса голосования: на входе возникали длинные очереди, где-то не хватало бланков, сбоила система обработки бюллетеней. Николай Мастеров из Вашингтона продолжит.

«Участок в здании школы в Аризоне. Места внутри не хватило. Посмотрите, какая длинная здесь очередь. Но люди не расходятся», — сказал Бенни Джонсон, журналист.

Для желающих проголосовать в Аризоне не нашлось ни работающих электронных урн — их в итоге пришлось заменить обычными — ни даже бланков для голосования. В результате избиратели стояли в очередях часами. Именно Аризона стала тем штатом, который предопределил поражение Дональда Трампа на выборах 2020 года. Причем экс-президент уверен, что результаты тогда были сфальсифицированы. Так что теперь он не сдерживал эмоций и сразу же призвал жителей штата протестовать.

«Не покидайте очередь. Стойте, где вы стоите. Они говорят, что машины не работают, бюллетеней нет и так далее. Главное, не уходите, так как вас вынуждают сделать это», — призвал Трамп избирателей из Аризоны.

В Иллинойсе власти заявили, что работу их электронных избирательных урн нарушили хакеры. В Пенсильвании на всех не хватило бумаги. В Луизиане один из участков пришлось закрыть из-за сообщений о минировании. Очереди выросли и в Мичигане.

Вопросов к организации выборов становится больше с каждой минутой. Самый острый — о свободе выбора. На одном из видео из США работник избирательной комиссии буквально указывает, за кого ставить галочку.

«То есть я могу проголосовать за демократов», — говорит избиратель.

«Вы можете проголосовать за демократов, да», — ответил работник комиссии.

«Но не за республиканцев?» — уточнил американец.

«Не за республиканцев, мне жаль», — ответил сотрудник избирательной комиссии.

Многие чернокожие американцы пожаловались на запугивание. Они заметили, как на выходе с участков их фотографировали неизвестные. В Филадельфии сотрудник избиркома проставлял в бюллетенях какие-то непонятные пометки. По сути, после этого бумага становится недействительной. В пользу демократов или республиканцев действовал некий человек, теперь его личность пытаются установить даже сотрудники полиции. Но главное, что результаты выборов он уже скомпрометировал.

Подсчет голосов — дело не быстрое. Каждый спорный эпизод будут разбирать в суде, а значит, подведение итогов затянется даже не на дни, а на месяцы. И на выборах президента два года назад Трамп до последнего ждал решения, которое изменило бы соотношение голосов в его пользу. Сейчас история может повториться — с той лишь разницей, что теперь республиканцы будут в суде биться за каждое кресло, что в Сенате, что в палате представителей.

Выборы 2022 года в США стали рекордными по многим показателям. Например, максимальное количество американцев проголосовали заранее по почте. Эту практику республиканцы, например, считают опасной, так как результаты легко сфальсифицировать. А еще СМИ рекордно быстро назвали победителей. Всего через полчаса после закрытия первых участков.

«У нас потрясающая новость относительно результатов этих выборов. Я только что поговорил с лидером республиканцев в Конгрессе Кевином Маккарти и поздравляю, кажется, он сейчас станет следующим спикером», — заявили американские журналисты.

В поместье Трампа во Флориде уже вовсю идет вечеринка победителей. Реки шампанского, поздравления соратников. Байден же, напротив, затаился. От него лишь пара звонков демократам, больше ни слова. А на многих американских телеканалах пытаются подвести итоги выборов — печальные для сторонников действующего президента Джо Байдена.

«Демократы теряют позиции даже в своих штатах. Вот Элен Луриа из Вирджинии — она очень известна, она последовательно критикует Трампа, участвовала в расследовании его роли в нападении на Капитолий два года назад. Сейчас она проигрывает разгромно. И это плохие новости для демократов, потерять даже свои штаты», — сказал Дэвид Брони, политический аналитик телеканала CBN.

На предвыборную гонку обе партии потратили рекордные суммы — всего один миллиард и почти 300 миллионов долларов. Но уже понятно, что никакие деньги не спасут это голосование от имиджа грязных выборов. Настолько грязных, что сразу после их окончания власти Аризоны на всякий случай решили ввести в город дополнительные отряды конной полиции.