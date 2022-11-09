Армия России за сутки отбила атаки ВСУ сразу на трех направлениях

Фото, видео: Федосеев Лев / ТАСС; Минобороны РФ

Украинские формирования понесли тяжелейшие потери в живой силе и технике.

Российские войска за сутки отбили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, на купянском направлении огнем артиллерии и авиации была отражена атака усиленного мотопехотного батальона украинских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР). При этом были уничтожены более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты (БМП) и пять автомобилей.

«На краснолиманском направлении противник силами четырех мотопехотных и одной танковой роты при поддержке иностранных наемников также пытался атаковать позиций российских войск одновременно в направлениях Макеевки, Площанки, Голиково и Кременной. Огнем артиллерии, тяжелых огнеметов и армейской авиации формирования украинских боевиков были остановлены и отброшены к исходным рубежам», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также упреждающим ударом были пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ под Червонопоповкой и Стельмаховкой. Всего на краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, один танк, две бронированные машины, одна РСЗО «Град» и три пикапа.

На южно-донецком направлении противник в течение суток пытался контратаковать в районах Новомихайловки, Павловки и Времевки, однако активными действиями штурмовых групп был рассеян и отброшен на исходные позиции. При этом были уничтожены свыше 80 украинских военнослужащих, один танк, шесть бронированных машин и три автомобиля.

На николаево-нриворожском направлении ВСУ тремя ротными тактическими группами безуспешно атаковали позиции российских войск у Качкаровки, Пятихатки и Садка. После нанесения огневого поражения противник, понеся значительные потери, были рассеян и отступил.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео ударов Су-25 по позициям и технике ВСУ.