«Шок-контент»: Лолита начала стирать в туалете концертную одежду

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / lolitamilyavskaya

Знаменитость следит за чистотой вещей и заботится о сантехнике, поэтому попала в просак.

Певица Лолита Милявская шокировала поклонников стиркой после концерта. У артистки испачкались вещи и она не нашла ничего лучше, чем постирать их в биде тюменского отеля. Звезда аргументировала это тем, что в здании очень беспокоятся за сохранность раковин.

«Шок-контент. Знаете, в гостинице — очень классно! Но так все боятся, что раковины будут засорены, что стирать в раковине не удается. Стираю в биде! После концерта — это лучшее, что со мной могло произойти», — заявила вокалистка на видео в личном блоге.

На кадрах видно, что исполнительница добавила моющее средство в биде и поместила туда грязные вещи: концертный наряд, колготки и все остальное. По ее словам, именно в этой части ванной комнаты стоит предохранитель от засоров, в отличие от раковин, где подобные процедуры могут привести к застою воды.

Почему именно певица решила поделиться этой информацией — непонятно. Однако звезда давно славится искренней открытостью в соцсетях. Недавно она показала поклонникам свое лицо по утрам — опухшее и уставшее. Артистка призналась, что отеки появляются из-за ее неутолимой страсти. Перед сном она постоянно ест много сладкого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита Милявская теперь ездит на электричке.

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