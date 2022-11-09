«Была бы бомба»: сможет ли неудача Пугачевой «взорвать» сцену

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Продюсер Сергей Лавров предполагает, что новое прочтение песни Пугачевой и Киркорова «Где родился я» могло бы произвести фурор.

Певица Алла Пугачева официально стала гражданкой Израиля. Пока сбежавшая из России новоиспеченная еврейка обустраивается на новом месте, проблем с языковым барьером звезда не испытывает. И, как оказывается, неспроста. Примадонна не только говорит на иврите, но и поет на нем.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров в беседе с 5-tv.ru вспомнил «еврейский опыт» Пугачевой на эстраде. В далеком 1994 году она впервые исполнила вместе с Филиппом Киркоровым песню на иврите. Музыкальная композиция «Где родился я» поклонников не впечатлила.

«На самом деле просто этот еврейский дуэт Пугачевой и Киркорова, но он как-то незаметно прошел. Видимо, может такая тема просто была не актуальная. Хотя это был первый, если я не ошибаюсь, дуэт Киркорова и Пугачевой. Это 1994-й год, а «Зайка моя» вышла в 1995-м году в альбоме «Скажи солнцу: «Да!» — пояснил эксперт.

У забытой, недооцененной песни на иврите, по мнению Лаврова, есть шансы снова заявить о себе. Только при одном условии.

«Вот сейчас бы Пугачева спела с Галкиным* на иврите или с Кирковым — вот это была бы бомба», — не сомневается музыкальный продюсер.

Насколько это реально — решать только Алле Борисовне. Но сложившаяся ситуация, как никогда, благоволит «второму рождению» преданной забвению душевной еврейской песни.

Ранее 5-tv.ru писал, как второе гражданство изменит жизнь детей Пугачевой и Галкина*.

* — признан физлицом-иноагентом в РФ.