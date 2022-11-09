Кусок торта с дня рождения Lerchek продали за 1,7 миллиона рублей: «Мужики вы или кто?!»

Фото, видео: Zuma\TASS / TASS; Instagram* / artem_chek

В числе гостей были Меладзе, Киркоров и другие знаменитости — кто не поскупился на дорогой лот?

В мире шоу-бизнеса жизнь кипит, несмотря ни на какие обстоятельства. Накануне столичный бомонд с размахом отметил юбилей российского блогера, а кульминацией торжества стал необычный аукцион. На нем ушел с молотка кусочек торта за 1,7 миллиона рублей, а набивали все это время цену лоту актриса Екатерина Варнава и комик Нурлан Сабуров. Видеофрагментами церемонии поделился Валерий Чекалин, супруг того самого блогера Lerchek, день рождения которой отмечали звездные гости.

«Помогите молодой семье, у них ребенок скоро… Ну, посмотрите в глаза этой семье. 1 702 — кто, кто? Мужики, вы мужики или кто?» — зазывала гостей Варнава.

Долго ждать после заявленной суммы не пришлось — желающий раскошелиться на смачный кусок десерта нашелся. Правда имя его обладателя раскрывать не стали. Известно лишь, что вырученные деньги будут потрачены на благотворительность.

К слову, день рождения Lerchek был полон сюрпризов: ведущая Варнава неожиданно для всех показала хорошую растяжку, приземлившись на шпагат, а еще на празднике появился Валерий Меладзе, который не появляется в публичном пространстве после начала спецоперации. В честь именинницы певец даже переименовал свою знаменитую песню в «Салют, Лера». Присоединился к гостям и поп-король Филипп Киркоров, имя которого в последнее время часто употребляют в прессе не столько в связи с творческой деятельностью, сколько со скандальными выходками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерина Варнава затмила Волочкову красивым шпагатом.

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