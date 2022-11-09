Погибшего в зоне СВО протоиерея Васильева могут причислить к лику святых

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Настоятеля патриаршего подворья не стало, когда тот выполнял свой пастырский долг. Трагедия произошла 6 ноября.

Утром 6 ноября в зоне специальной военной операции умер клирик Московской епархии, настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца — Патриаршего подворья в поселке Власиха Московской области протоиерей Михаил Васильев. Он погиб во время исполнения своего пастырского долга, сообщил политолог Александр Асафов в своем Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что Отец Михаил был одним из тех подвижников, которые готовы вести борьбу за Россию и веру на поле духовной брани.

«Продолжая древнюю духовную традицию русского воинства, которое отправлялось в бой под знаменем веры и с благословения святых, он более двадцати лет бесстрашно исполнял свой пастырский долг там, где нет атеистов и агностиков, где человеку более всего нужен Бог», — говорится в сообщении.

Также в публикации сказано, что в Русской Православной Церкви в лике святых прославлены многие воины. Еще с детства граждане нашей страны знают, что в Куликовом поле на битву с Челубеем вышел Александр Пересвет. Это совсем не выдуманный герой, а настоящая историческая личность, русский святой, монах Троице-Сергиевой обители.

Во времена ВОВ много священников и служителей церкви отличились в боях и получили ордена различного достоинства. В сообщении отметили, что накануне российский лидер Владимир Путин присвоил протоиерею Михаилу Васильеву звание героя России посмертно. Кроме того, его предложили причислить к лику святых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказали прихожане о погибшем в зоне СВО протоиерее Васильеве.