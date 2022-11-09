На объекте инфраструктуры ЛНР обезвредили взрывное устройство

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Известно, что взрывчатое вещество было произведено за границей.

Террористы заложили взрывчатку на одном из критически важных объектов инфраструктуры в Луганской народной республике (ЛНР). А конкретно, в Новоайдаре. К счастью, ее экстренным службам удалось ее вовремя найти и обезвредить.

Как сообщили в МВД по региону, изъятое вещество было произведено за границей. Угрозы жизни и здоровью людей уже нет.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России раскрыли самого высокопоставленного украинского разведчика-нелегала.