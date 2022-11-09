Песков ответил на вопрос о возможной поездке Путина в Донбасс

Фото, видео: Егор Алеев / ТАСС; 5-tv.ru

Пресс-секретарь главы государства лично ездил в Луганск, делясь опытом с местными СМИ.

Президент России Владимир Путин обязательно посетит Донбасс. Об этом в рамках Премия Российского общества «Знание» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет в Донбасс. Естественно, это российские регионы, он там будет», — сказал представитель Кремля.

К слову, Песков лично посещал Луганск, обучая местные пресс-службы. Пресс-секретарь поделился впечатлениями от поездки, отметив, что работники местных СМИ — настоящие профессионалы.

«Они работают в условиях, которые сопряжены с риском для жизни, но, тем не менее, они ведут полноценную жизнь, полноценную информационную активность», — пояснил Песков, добавив, что на людей, работающих «на передовых рубежах», возможно, ложится большая ответственность, нежели на федеральные СМИ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую угрозу Песков назвал реальной.