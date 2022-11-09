Эндокринолог назвала самую эффективную диету для похудения

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Эффективны ли кратковременные диеты? Как сделать так, чтобы лишний вес навсегда покинул вас?

Если перебарщивать с диетами, это может привести к серьезным заболеваниям. Врач-эндокринолог Ольга Нечаева раскрыла самый эффективный и полезный способ снизить вес.

Эксперт в беседе с «Российской газетой» отметила короткие диеты малоэффективны. Не стоит резко ограничивать себя в любимой пище и страдать от этого. В этом случае лишний вес вернется сразу же, как только закончится диета. А ведь снижение массы тела — это именно изменение пристрастий в еде, а не временные ограничения.

По словам Нечаевой, единственный безопасный и комфортный способ снижения веса — изменить образ питания и придерживаться его если не всю жизнь, то хотя бы долгие годы. Если вы меняете питание, необходимо постепенно замещать более калорийные продукты менее калорийными. Сначала можно просто уменьшить количество еды, которая приводит к набору веса. Процесс изменения питания должен быть комфортным, чтобы не произошел психологический срыв.

Специалист рекомендует не слишком часто увлекаться диетами, потому что это может привести к различным заболеваниям. Кроме того, перед диетой необходимо проконсультироваться с рвачом, потому что недостаток каких-то веществ может усугубить ваше состояние.

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