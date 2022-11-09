Замкомандира «Айдара»* Мурыга полностью признал свою вину в суде

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Мужчину задержали в апреле текущего года, когда он пытался попасть в РФ вместе с беженцами.

Заместитель командира националистического батальона «Айдар»* Денис Мурыга полностью признал свою вину в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону.

«Да, ваша честь», — сказал подозреваемый, отвечая на вопрос судьи о полном признании вины.

Денис Мурыга участвовал в подрыве моста в Луганской народной республике (ЛНР) в составе одного из подразделений «Айдара». В результате его действий погибли часовые Народной милиции республики. Мурыгу задержали в апреле этого года, когда он пытался въехать в Россию, слившись с беженцами.

До этого появилась информация, что бывший участник «Азова»** сознался в убийстве раненого российского военного в Мариуполе. Россия продолжает спецоперацию на Украине, начатую в конце февраля. Войска ввели на фоне усилившихся обстрелов мирных граждан со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в России раскрыли самого высокопоставленного украинского разведчика-нелегала.

* — Организация запрещена в РФ.

** — Организация запрещена в РФ.