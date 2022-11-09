Вопиющее розо-прикладство: за что Киркоров избил человека букетом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; TikTok / malikruziev

Момент драки в одну сторону попал на видео. Неизвестно, почему артист решил использовать алые розы в качестве оружия.

Поведение Филиппа Киркорова в последнее время вызывает множество вопросов. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с концерта в Алматы, на котором Киркоров избивает неизвестного гостя букетом алых роз.

Если присмотреться внимательнее, то отчетлива видна ситуация: Филипп Киркоров в белоснежном облачении спускается со сцены с букетом роз в руках, наносит несколько ударов неизвестному человеку, а потом в раздражении откидывает букет в сторону и уходит, предварительно раздраженно посмотрев на оппонента.

Остается неизвестным, кого избил букетом артист, что стало причиной такого поведения и что происходило дальше. Кроме того, возникает вопрос: почему на этот поступок не отреагировали другие гости и грозит ли Киркорову выговор за рукоприкладство (или если быть точнее, розоприкладство). Об этом 5-tv.ru спросил у известного звездного юриста Александра Добровинского.

По словам эксперта, инцидент произошел быстро, и другие гости в разгаре веселья могли просто не заметить поведения Филиппа Киркорова. А если была ссора, то они ее не услышали — в зале звучала громкая музыка.

«Люди видят, но во-первых не все, а во-вторых, не слышат, что произошло на самом деле в зале, и почему реакция публичного человека была такая, как она была», — объяснил Александр Добровинский.

Кроме того, отметил юрист, избитый Киркоровым зритель никак не отреагировал и не ушел. Почему?

«Еще одна важная вещь — зритель при этом не ушел из зала и не отреагировал… Почему? Решайте сами», — рассказал Добровинский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Филипп Киркоров оправдался за наряд с прозрачными лосинами.