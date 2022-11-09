Уговор дороже денег: почему опасно платить ребенку за хорошую учебу

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Может ли денежное вознаграждение благотворно повлиять на воспитание ребенка?

Некоторые родители дают своим детям деньги на карманные расходы. Зачастую это до 5 000 рублей в месяц. Однако некоторые взрослые против этого: они считают, что дети могут купить на эти деньги что-то ненужное.

Некоторые деньгами вознаграждают свое чадо за хорошую учебу, а также за помощь в работе по дому. Эксперты считают, что это не лучший способ: ребенок должен учиться, потому что знания в школе способствуют его развитию. Помощь по дому тоже не стоит вознаграждать таким образом. Ребенок должен понимать, что он приучается не только к труду, самостоятельности, а также берет на себя часть забот, которыми загружены родители.

«Лучше не привязывать дополнительные вложения к успехам в учебе или поведению. Так как во взрослом возрасте это может привести к проблемам с самооценкой и обесцениванию низкооплачиваемого труда или людей ниже по финансовому статусу», - рассказала психолог Анна, пишет Сибкрай.ru.

Эксперт отметила, что карманные деньги – неотъемлемый инструмент для становления и развития социальных навыков ребенка. Кроме того, это может тренировать финансовую грамотность и ответственность.

Как ранее писал 5-tv.ru, в случае житейских неурядиц взрослые нередко пасуют и допускают ошибки в общении с детьми, при этом неосознанно калеча их психику.