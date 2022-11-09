Умер бывший глава ФСКН генерал-полковник Виктор Черкесов

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Виктор Черкесов посвятил государственной службе 25 лет.

В Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет скончался бывший директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) генерал-полковник Виктор Черкесов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он отметил, что Черкесов был замечательным человек и ответственно служил своей Родине.

«Высказал вдове свои соболезнования. Виктор Васильевич был замечательным человеком и настоящим государственником. Вечная ему память!» — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Виктор Черкесов прошел долгий путь в органах госбезопасности, от оперуполномоченного до первого заместителя директора Федеральной службы безопасности (ФСБ). В 2000 году он занял должность полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе, в 2003 начал работать в комитете по противодействию незаконному обороту наркотических веществ при МВД России, который позже станет ФСКН.

В 2008 Виктор Васильевич возглавил Федеральное агентство по поставкам вооружений. Спустя 2 года отправлен в отставку. Но и после этого он не перестал служить родной стране — с 2011 по 2016 Черкесов работать депутатом Госдумы.

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