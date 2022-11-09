Полиция объявила в розыск главреда издания Republic*

Фото: Instagram* / kolezev

Дмитрий Колезев не знает, по какой статье в отношении него ведется уголовное преследование.

Полиция объявила в розыск журналиста и главного редактора издания Republic* Дмитрия Колезева. Об этом свидетельствуют данные базы розыска МВД.

Известно, что в отношении него ведется уголовное расследование, однако, по какой статье, пока не уточняется. По предварительной информации, сейчас Дмитрий Колезов находится за рубежом.

Накануне журналист сообщал в Telegram-канале, что сам не в курсе, за что его хотят привлечь к уголовной ответственности. Возможно, за фейки о российской армии или ее дискредитацию, предположил он.

К слову, Дмитрий Колезев после событий на Украине выступил против спецоперации, а затем уехал в Литву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полиция провела обыск у националиста Дмитрия Демушкина.

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