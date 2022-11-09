Не высовывайте свой язык: американцы умирают от облизывания галлюциногенных лягушек

Фото, видео: www.globallookpress.com / R. Koenig; 5-tv.ru

Люди надеются получить забавный эффект от яда, которым покрыта кожа живности, но по факту все печально.

Пожалуй, одно из самых необычных предупреждений выпустила служба национальных парков США. Администрация призвала посетителей перестать… облизывать лягушек. Зачитывая сообщение, ведущие американских каналов едва сдерживали смех.

«Можно подумать, что сегодня 1 апреля, а не день выборов. Согласно предупреждению парковой службы, если вы заметили лягушку — постарайтесь не высовывать свой язык», — говорил ведущий.

Речь идет о колорадских жабах. Кожа этих огромных земноводных выделяет токсины, которые способны вызывать галлюцинации. Из-за чего их и стали облизывать посетители национальных парков. Но все чаще эта странная забава заканчивается в больнице. Яд может привести к сильнейшему отравлению, спровоцировать ряд заболеваний. Отдельные случаи уже закончились летальным исходом.