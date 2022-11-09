Там, где «цветут» «Акации»: герои России рассказали о ходе боев в ДНР сейчас

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«За Донецк!» — такие лозунги не только кричат, но и пишут на ракетах те, кто сражается за мирное небо ради будущих поколений.

Российские «Акации» уничтожили позиции боевиков в ДНР. Новые цели у наших самоходок появляются чуть ли не каждую минуту — укрепрайоны ВСУ кроют плотным огнем, чтобы не дать им возможности ответить. Причем многие снаряды — «именные». Что на них пишут перед тем, как отправить противнику — увидел корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

На снаряде самоходного орудия пишут краткое послание: «За Донецк!» И боевая машина посылает этот привет тем, кто только что обстреливал городские кварталы.

В экипаже самоходки — мужчины из разных городов России. Они быстро разобрались, что к чему, и воюют наравне с теми, кто в Донбассе с 2014 года.

«Если бы не мы здесь и не было специальной военной операции, через некоторое время это было бы там, у нас, дома», — рассказал военнослужащий.

Снаряд весом 43,5 килограмма только что улетел в сторону позиций ВСУ. И командир расчета этой установки прекрасно знает, куда попал и какая результативность вот этого всего, потому что над теми позициями висит наш беспилотник и его оператор все этой видит своими глазами.

Вот пыльное облако от первого попадания, вот от второго. По радио передают новые координаты. Тут же вводятся поправки и новый снаряд отправляется к цели. При этом никто не ждет поблажек от врагов. Расчет всегда готов к ответному огню.

«Оппоненты стараются вас достать своими орудиями?» — интересуется журналист.

«Конечно, а как же им не ответить. Стараемся, чтобы они нас меньше видели. Без маскировки никуда. Отработали ушли в укрытие», — заметил военный.

Работы у самоходок много, каждый час появляются новые цели. В перерывах между выстрелами бойцы находят время напомнить о себе семье с помощью нашей телекамеры.

«Любимая моя, привет тебе огромный, деткам тоже привет, родителям привет…» — говорит защитник Донбасса.

Воин с позывным «Зеро» рассказал нам, что перед отправкой на спецоперацию сделал предложение своей девушке, но жениться не успел. Он обязательно исполнит свое обещание, когда вернется домой. Ну, а пока у него совершенно другие заботы. Нужно быть собранным и внимательным, чтобы в бою остаться живым. Известия