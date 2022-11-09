Мать Наташи Королевой завела роман с богатым вдовцом из США: «Мы счастливы!»

Фото: Артем Геодакян / ИТАР-ТАСС / ТАСС

Родственница селебрити поддерживает Украину и перестала навещать дочь в России.

Мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай живет, что называется, «у Христа за пазухой». В лихие 90-е родственница артистки переехала в США, где встретила овдовевшего бизнесмена Игоря Эльперина. Мужчина владеет сетью ресторанов и магазинов, а также фирмой такси. Впоследствии пара поженилась, и теперь Порывай «в шоколаде». К слову, женщина даже перестала навещать дочь в России на фоне текущих событий.

«С Игорем мы познакомились в Майами в 90-х, он потерял жену, я — мужа, нам за 50, и казалось, что вряд ли стоит что-то начинать вновь! Но мы рискнули и живем счастливо вот уже 20 с лишним лет! Так что любви все возрасты покорны! Главное, найти свою половинку», — призналась она аудитории в социальных сетях.

Помимо всего прочего, Людмила Ивановна владеет в Штатах несколькими квартирами. По ее словам, она не работала за океаном ни дня, а ее пенсия по старости составляет 600 долларов. В пересчете на рубли сумма больше 36 тысяч.

В семье исполнительницы вряд ли все гладко, поскольку Порывай поддерживает Украину, а ее зять, танцор Сергей Глушко на российской стороне. Мужчина был армейским офицером.

Ранее 5-tv.ru писал о том, готов ли Тарзан к мобилизации.