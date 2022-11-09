Все против Байдена: американский телеканал предсказал итоги выборов в США

Фото: www.globallookpress.com / Dominick Sokotoff

Только 20% американских избирателей поддержали действующего лидера Штатов.

Больше половины американцев недовольны правлением президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные своего экзитпола. Канал провел опрос среди избирателей, которые участвовали в промежуточных выборах в американский Конгресс.

Так стало известно, что 46% респондентов считают негативной политику Байдена и уверены, что она плохо влияет на страну. Помимо этого, 39% опрошенных не устраивает положение дел в государстве. Еще 34% граждан США заявили, что злятся на правительство из-за происходящего внутри Штатов. Лишь 20% избирателей поддержали работу нынешнего президента.

Исследование показало, что только 45% участников одобрили работу Байдена, в то время как 54% ей возмущены. Еще 16% респондентов уверены, что правление действующего американского президента никак не изменило жизнь американцев.

В Штатах сейчас проходят промежуточные выборы в Конгресс. Первые участки открылись в Аризоне, Индиане, Луизиане, Вермонте и Кентукки. Более 40 миллионов американцев пошли голосовать в промежуточных выборах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден прдрекает себе «ужасные два года» в случае победы республиканцев.