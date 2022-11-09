Красота тоже может быть жертвой: вандалы измазали краской «Банки супа» Энди Уорхола

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По мнению нарушителей порядка, они преследуют благие цели, но возможно ли их достижение таким способом — большой вопрос.

Картину художника Энди Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл» осквернили активисты экологического движения в Национальной галерее Австралии в Канберре.

«Искусство, изображающее обезумевшее потребительство. Пока австралийцы голодают, правительство платит 22 тысячи долларов в минуту на субсидирование ископаемого топлива», — написали активисты в соцсетях.

Работа «Банки с супом Кэмпбелл» была создана в 60-х годах. Произведение состоит из тридцати двух полотен, каждое из которых изображает одну из предлагаемых на тот момент разновидностей супов компании «Кэмпбелл». Некоторые холсты Уорхол создал с помощью метода гравировки, — полумеханизированной трафаретной печати в неживописном стиле. Фокус работы на предмете массовой культуры способствовал популярности поп-арта в США.

К слову, это далеко не первый случай, когда активисты подобным образом выражают свое мнение. В середине октября жертвой вандалов стала картина Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона. Девушки облили шедевр томатным супом, а затем, сев под испорченной работой, приклеили руки к стене. «Подсолнухи» были защищены толстым стеклом, а нарушительниц задержали. Полотно XIX века стоит более 70 миллионов фунтов стерлингов.

В начале сентября вандалы Санкт-Петербурга пририсовали зрачки мраморной статуе в Летнем саду. Речь идет о супруге римского императора — Петронии Приме. Юзеры охарактеризовали обновленный взгляд древнеримским косоглазием.

Впрочем, есть у весьма странных поступков и романтические черты. Так, в конце мая во Франции неизвестный в инвалидной коляске измазал «Мону Лизу» тортом и осыпал лепестками роз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Одессе осквернили памятник Екатерине II.