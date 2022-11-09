Новая финансовая пирамида: как не попасть на удочку горе-инвесторов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Подозреваемые в совершении преступлении бежали из страны. Делом занимаются правоохранители.

Не повторять опасные трюки призывают и жертвы финансовой пирамиды в Москве. Доверчивые вкладчики отдали аферистам около 90 миллионов рублей — причем многие из них ради этого даже брали кредиты. Хотя предприимчивая бизнесвумен, сулившая им баснословную прибыль, ничем, кроме обещаний, людей не кормила. Как ей удалось так легко заставить клиентов расстаться со столь крупными суммами, пытался понять Багаудин Багаудинов.

Вместо обещанных миллионов — у пострадавших остались лишь долговые расписки и крупные задолжности в банках. Начинающие инвесторы доверили все свои сбережения общей знакомой, которая обещала приумножить их капитал в разы. Чем больше вклад, тем больше дивидендов. Каждому обещали, что риски нулевые.

Руслан Боровский оказался одним из рекордсменов по размеру вклада. Пострадавший инвестор настолько проникся бизнес-идеей, что доверил знакомой пять миллионов, которые взял в кредит.

«Вложить деньги в инвестиционный проект. Она утверждала, что ее знакомая работать в банке и у нее есть выходы на хорошие инвестиции», — заметил мужчина.

«Процентная ставка которую вам обещали?» — последовал вопрос.

«35 процентов [годовых]», — заключил обманутый.

По словам обманутых вкладчиков, общая знакомая некая Наталья Пахомова работала в паре со своей подругой Татьяной Гусевой. В обязанности Натальи входило подбирать доверчивых клиентов и собирать деньги. Основную работу по «Психологической обработке» инвестора брала на себя Татьяна. Она убеждала пострадавших, что в деньги будут вложены в секретный и очень выгодный проект одного из крупных банков — и якобы так, всего за несколько лет, можно скололить целое состояние. Никаких договоров и документов, все транзакции исключительно на доверительной основе.

Выплаты обещали производить ежемесячно — сначала так и происходило. Спустя год дивиденды прекратили поступать на счета инвесторов, а опытные брокеры перестали выходить на связь. Эта видеозапись стала последней, которую создательница бизнес-схемы Татьяна Гусева выложила на своей странице в соц сетях.

Судя по кадрам, девушка явно в хорошем настроении, чего нельзя сказать о ее обманутых клиентах. Опытные специалисты в сфере финансов рассказывают — в данном случае вкладчиков должна была смутить как минимум огромная процентная ставка.

«Большие проценты это первое, что должно насторожить, ну и конечно сжатые сроки, обычно мошенники подгоняют своих клиентов в плане закрытых сделок и какими очень срочными проектами, которые требуют вложений чуть ли не сегодня или даже вчера», — пояснил финансовый аналитик Андрей Плотников.

Пострадавшие уже написали коллективное заявление в полицию, но найти и вызвать создателей бизнес-пирамиды на допрос пока не представляется возможным. Судя по всему, обогатившись шальными деньгами и подозревая, что за это рано или поздно придется ответить, девушки пустились в бега.