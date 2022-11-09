Все зависело от одного: как спасали людей после крушения вертолета под Костромой

Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба губернатора Костромской области; 5-tv.ru

Точное место падения воздушного судна искали очень долго, но оперативные действия МЧС смогли спасти жизни пострадавших.

В эти минуты врачи борются за жизни пострадавших в результате крушения вертолета в Костромской области. В реанимации находятся четыре человека — одному из них буквально пару часов назад завершили операцию. Вертолет санавиации рухнул при заходе на посадку. На борту находились пять человек — в том числе пациент, которого везли в больницу. Он погиб.

На месте крушения продолжают работу следователи. Вся последняя информация у корреспондента «Известий» Ксении Солдатовой.

На связи со спасателями 30 летний фельдшер Александр Полюхов. Это он, по мобильному, как навигатор ведет группу МЧС к месту жесткой посадки вертолета. Если бы не этот его звонок, поисковая операция, как минимум, сильно бы затянулась. А значит и ее исход мог быть другим.

«Связь с бортом была потеряна полностью. Благодаря его неимоверным усилиям, когда человек получил травмы, испытывал тяжелейшую боль, по телефону сообщал, что он слышит. Скорость поиска сегодня во многом зависела от этого человека», — сообщил журналистам губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Это был обычный санитарный рейс: два фельдшера и два пилота перевозили мужчину с инфарктом из небольшого города Шарья в больницу Костромы. Но в районе деревни Щетниково в паре километров от города вертолет вдруг начал терять высоту.

«Вот так медленно опускался вниз. Было очень шумно. Но когда он упал не было ничего слышно», — рассказали очевидцы.

Сейчас трое пострадавших в реанимации, в тяжелом состоянии. Еще одного прооперировали, и о его состоянии пока неизвестно. Пациент, которого везли в Кострому, погиб. Это первые кадры, которые были сделаны на месте жесткой посадки. Видно, как спасатели разбирают корпус вертолета. Ми-2 приземлился в лесу — прямо между деревьев и был сильно поврежден.

«Первыми к месту происшествия прибыли сотрудники МЧС России, которые произвели деблокировку пострадавших и передали их в кареты скорой помощи», — сообщил заместитель начальника Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Костромской области Александр Чумаков.

Точное место даже с подсказками фельдшера искали полтора часа. Поднимали вертолет, но мешала низкая облачность. Запускали коптеры. В какой-то момент с пострадавшими удалось наладить радиосвязь.

Из-за того, что жесткая посадка произошла в лесу, к вертолету не могли подъехать. На руках пострадавших выносили из леса.

На кадрах у машины скорой видно, как одного из пострадавших примотали к носилкам лентой ограждения, чтобы не упал при транспортировке.

У другого на ноге — шина из веток. Сам он в сознании. Видно, как уже в реанимобиле берет в руки телефон. Причина этой жесткой посадки пока неизвестна. Среди версий — техническая неисправность, ошибка пилота. Повлиять могла и плохая видимость в том районе, на нее жаловались и спасатели.