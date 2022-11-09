Российский лингвист совершил прорыв в расшифровке письменности народа с острова Пасхи

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Ученые более 150 лет пытались научиться читать иероглифы аборигенов. Но даже малейшего успеха им добиться не удавалось. Исследователю из РФ удалось расшифровать 12 символов из языка племен.

Российскому лингвисту и ученому Альберту Давлетшину удалось частично расшифровать письменность аборигенов острова Пасхи. О долгом пути к желанию понять символы и совершенном прорыве сообщила Газета.ру.

Остров Пасхи расположен в южной части Тихого Океана. Он широко известен своими каменными истуканами. Но для ученых больший интерес представляет система письма. Ведь это единственная известная письменность народов Полинезии.

С XIII века нашей эры остров был населен народом рапануи. К 1722 году у них была своя система письменности — кохау ронгоронго. Ей они пользовались до середины XIX века. Чуть позже ей заинтересовались и ученые, которые более 150 лет так и не преуспели в чтении иероглифов.

Этот удалось сделать лингвисту Давлетшину. Он смог доказать чтение 12 из 20 предложенных им символов. Согласно методике знак должен обладать осмысленным значением в нескольких независимых контекстах. Среди доказанных чтений — восемь знаков. Одними из переведенных ученым словами были: МЕА — «красный», ТАХИ — «один».

Вместе с тем ученый понял, что письменность аборигенов словесно-слоговая, то есть схожая по устройству с египетской, китайской и майяской иероглификой. А таблички, сохранившиеся до прихода европейцев свидетельствуют о том, что письменность была архаичной.

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