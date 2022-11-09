Шеф-повар Ивлев откровенно рассказал, что питается лапшой быстрого приготовления

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Именитый кулинар при этом совершенно не знает, сколько стоит вредный продукт.

Шеф-повар Константин Ивлев сделал шокирующее признание на дне рождения российской спортсменки, тренера и блогера Валерии Чекалиной. Когда ведущий Нурлан Сабуров решил подколоть именитого мастера кулинарии и спросил, как тот ест лапшу быстрого приготовления, Ивлев честно ответил: вредную пищу он тоже ест.

«Я даже мазик не добавляю. Просто заварил, закрыл, и жду десять минут. Хлеб тоже туда не крошу, сосиски в том числе. Все натурпродуктом», — с невозмутимым видом выложил жуткую правду шеф-повар.

В ответ на это заявление Сабуров пошутил, что периодически перед выходом на работу завтракает только майонезом.

При этом, когда ведущие с гостями начали выяснять, сколько сейчас стоит лапша, Ивлев цену назвать не смог, а вот его молодая жена удивительно быстро и точно назвала цену вредной еды. А шеф-повар признался, что лично еду быстрого приготовления не покупает.

Ранее 5-tv.ru раскрыл секрет от Константина Ивлева о том, как покорить женщину с помощью еды.