«Как больно пах»: Варнава переплюнула Волочкову и села на шпагат на публике

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Импульсивная выходка вызвала бурную реакцию у зрителей.

Актриса и бывшая участница Comedy Woman Екатерина Варнава накануне доказала, что умеет делать шпагат не хуже балерины Анастасии Волочковой. Свою прекрасную растяжку она продемонстрировала на одном из столичных мероприятий. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры.

Представители российского бомонда собрались по случаю 30-летия тренера и блогера Валерии Чекалиной. Там присутствовавшая в качестве ведущей Екатерина исполнила страстный латиноамериканский танец с участником проекта «Танцы со звездами» Глебом Горшковым, их номер стал частью праздничной шоу-программы. В завершение Екатерина в своем изящном и открытом наряде неожиданно для всех приземлилась на шпагат. После также быстро встала на ноги и сделала чистосердечное признание.

«Господи, как больно пах, я передать не могу», — заявила гостям актриса.

Следом знаменитость тут же переключилась на работу ведущей и пригласила к микрофону своего партнера. А затем к ним присоединилась и главная хозяйка вечера Валерия Чекалина, которой пара адресовала слова поздравления.

Ранее 5—tv.ru рассказывал, что звезда Comedy Woman Екатерина Варнава вернулась в Россию. Свое долгое отсутствие в стране знаменитость объясняла гастролями. В частности, свою шоу-программу с неоднозначным названием «Залечь на дно» она представила в Армении.