Байден предсказал США «ужасные два года»

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Несмотря на всю трагедию, президент США отметил, что у него будет право вето.

Если республиканцы победят на промежуточных выборах в Конгресс, ближайшие два года будут одними из самых ужасных среди всех в правлении президента США Джо Байдена. О его предсказаниях и опасениях, сказанных небольшому кругу лиц на мероприятии по сбору средств в Чикаго, сообщил телеканал CNN.

«Если мы проиграем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето», — сказал Байден.

Вместе с тем журналисты отметили, что после смены большинства в палате представителей или сенате выведет президента США в совершенно иную фазу и лишит его возможности добиваться принятия своих главных приоритетов.

8 ноября в США выбирают состав представителей и треть Конгресса. В стране на данный момент законодательная ветвь, как и исполнительная, находятся под контролем демократов. Сейчас, как показали опросы — впереди стоят республиканцы. В последние два года они были в меньшинстве в обеих палатах.

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