Было ли преступление? Вернет ли Клюева отобранную сыном квартиру

Фото, видео: Кадр из к/ф «Варвара краса, длинная коса», реж. Александр Роу, 1969 г.; 5-tv.ru

Звезда фильма-сказки «Варвара-краса, длинная коса» в 71 год осталась буквально на улице. О бедственном положении с публикой сначала поделился Станислав Садальский. Позже и актриса все подтвердила.

Звезда фильма-сказки «Варвара-краса, длинная коса» Татьяна Клюева, оказавшаяся в 71 год без крыши над головой из-за родного сына, молит неравнодушных о помощи. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru адвокат Геннадий Нефедовский объяснил, может ли актриса вернуть себе квартиру.

Так, по словам специалиста, первым делом необходимо понять, правда ли родной сын подсыпал актрисе, как она утверждает, психотропные вещества. Если это так, то действия наследника, связанные с квартирой, можно квалифицировать как мошеннические. Если это докажут, мужчине вполне будет грозить срок до десяти лет лишения свободы.

«А если был причинен психотропными веществами еще и вред здоровью актрисе, то добавятся кроме этого еще статьи. Таких случаев множество. Ко мне обращались и музыканты и другие творческие люди, которые более доверчивы, поэтому часто подвержены таким ситуациям. В любом случае нужна четкая доказательная база», — объяснил адвокат.

В ситуации же с Клюевой ей, чтобы вернуть собственную квартиру, которую она якобы переписала на сына, необходимо обжаловать действия нотариуса, который присутствовал на момент подписания договора. Кроме того, важно понять, каким образом специалист определял дееспособность актрисы. По словам Нефедовского, если вместе с нотариусом рядом был врач, то доказать незаконность его действий будет проблематично.

«Если не было врача, то можно обжаловать его действия. Случаи редкие, но они имеют положительный эффект. Нужно выходить с иском в суд», — заключил Нефедовский.

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