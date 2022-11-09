Не просто от безделья: почему люди кусают щеки и к чему это может привести

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Как правило, подобное действие происходит непроизвольно. Человек сам может не замечать и не обращать внимание. Однако эта привычка не такая уж и безобидная, как может показаться на первый взгляд.

Привычка некоторых людей кусать щеки изнутри связана с тревожностью и беспокойностью. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-невролог Елена Мирошник.

Как отметила специалист, привычка кусать щеки изнутри, как и накручивание волос, и обгрызание губ, относится к навязчивым действиям. А они указывают на нарушения в работе нервной системе.

«Говорит о том, что нервная система перегружена и истощена, присутствует большое напряжение в психике, а также тревожность, которую человек хочет перенаправить на какое-то действие», — объяснила невролог.

Вместе с тем, человек, кусая щеки, успокаивается. Но параллельно наносит себе физический вред, так как при покусывании образуются небольшие язвы, в которые может попасть инфекция. Тем самым привычка провоцирует воспалительный процесс на слизистой щек.

Чтобы избавиться от навязчивого желания кусать щеки изнутри, человеку необходимо обратиться к специалисту. Например, к психологу и психотерапевту.

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