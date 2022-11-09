Пиар-акция: эксперт оценил шансы Украины восстановить самолет-гигант «Мрия»

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Самый большой в мире транспортный самолет был уничтожен в первые дни спецоперации.

Экономические возможности Украины не позволяют ей создать даже отдельные элементы фюзеляжа такого самолета, как «Мрия», не говоря уже о его строительстве целиком. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее украинская компания «Антонов» заявила о начале строительства нового Ан-225 «Мрия» — самого большого в мире самолета, единственный экземпляр которого в феврале был уничтожен на аэродроме Гостомель. По словам гендиректора предприятия Евгения Гаврилова, работы ведутся в секретном месте, и самолет уже якобы готов на 30%. Впрочем, информацию довольно быстро начали опровергать, сообщая, что на данный момент начались только конструкторские работы.

По мнению Кнутова, самолет мог бы быть интересен Западу с точки зрения организации вывода космических аппаратов в ближний космос, но, например, в тех же США уже есть более передовые разработки.

«Скорее всего, это заявление носит политический характер и призвано поднять боевой дух украинцев и их вооруженных формирований, которым с перебоями подвозят боеприпасы», — предположил эксперт.

Он обратил внимание, что на территории Украины сейчас нет даже места, где можно было бы построить самолет, подобный «Мрии», так как почти все предприятия авиационной отрасли выведены из строя. И если фюзеляж все же можно попытаться восстановить по сохранившимся чертежам, то двигатели взять неоткуда, потому что их делали в России. Единственный вариант — поставить двигатели от Boeing или Airbus, но это уже будет не «Мрия», отметил Кнутов.

«Если это не „утка“, то это просто совместный проект. Скорее всего, Украина передала чертежи какому-нибудь европейскому предприятию, и европейцы строят по украинским чертежам подобный самолет. Но считается, что якобы Украина строит… Я думаю, это просто пиар-акция, на самом же деле отдали чертежи европейцам в обмен на финансирование для проведения военных действий», — резюмировал эксперт.

Самый большой транспортный самолет в мире Ан-225 «Мрия», существовавший в единственном экземпляре, был уничтожен на аэродроме Гостомель 25 февраля в ходе российской спецоперации на Украине. В концерне «Укроборонпром» тогда заявили, что восстановление уникального воздушного судна будет стоить немалых денег.

«Мрия» была разработана Авиационным научно-техническим комплексом имени Антонова и собрана в 1988 году. Впервые самолет поднялся в воздух в декабре того же года и продолжал полеты до февраля 2022 года включительно.

Ранее политолог Александр Александровский в комментарии 5-tv.ru рассказал, чем, по его мнению, закончится сотрудничество Украины и британского миллиардера Ричарда Брэнсона в проекте воссоздания самолета Ан-225 «Мрия».