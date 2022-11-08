Уехавший из России Валерий Меладзе засветился на концерте в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

И раньше поговаривали, что артист иногда выступает на корпоративах, но это появление, видимо, можно считать официальным возвращением на российскую сцену.

Валерий Меладзе вернулся в Россию. Осудивший спецоперацию и уехавший из страны певец, по слухам, и раньше баловался подработками в стране, но теперь, кажется, вернулся окончательно.

Меладзе выступил на концерте в честь дня рождения российской спортсменки, тренера и блогера Валерии Чекалиной. Женская аудитория взорвалась криками, когда узнала о выступлении певца.

До этого Меладзе уже видели в России: он приехал на свадьбу дочери в сентябре 2022-го.

Видимо, жизнь на чужбине не помогает заработать деньги, которые льются на исполнителя только в России, где он заработал славу и поклонников. Кстати, и с резкими заявлениями артист тоже «завязал». Видимо, учится на своих ошибках.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему песни Пугачевой и Меладзе больше не звучат на радио.