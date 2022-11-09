Участник СВО Александр Редников погиб при пожаре в Костроме, спасая людей

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Военнослужащий лечился в городе после тяжелого ранения на поле боя и не смог пройти мимо попавших в беду людей.

При пожаре в костромском кафе «Полигон» погиб участник спецоперации, военнослужащий 331-го парашютно-десантного полка гвардии старший сержант Александр Редников с позывным «Тринадцатый». Об этом сообщил его бывший командир полковник запаса Евгений Логинов.

«Для очень многих людей в Новосибирске, Бердске, Донбассе это большая потеря, потому что погиб очень светлый человек», — сказал он в общении с 5-tv.ru.

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По словам Логинова, в одном из боев Редников получил тяжелое ранение в ногу и был отправлен для лечения и реабилитации на «зимнюю квартиру» полка в Костроме.

Ночью 5 ноября боец вместе с сослуживцами проходил мимо злосчастного «Полигона» и не раздумывая бросился внутрь горящего здания спасать людей. Какое-то время Редников был в поле зрения товарищей, а затем пропал. Позже его нашли в числе погибших. Сослуживцы уверены, что причиной гибели бойца стало ранение в ногу, которое мешало ему передвигаться.

«Погиб как герой, потому что в очередной раз пытался помочь людям, запертым в мышеловке горящего заведения», — отметил Логинов.

Боевой товарищ рассказал, что погибший боец еще в 2014 году, в самом начале конфликта на Украине, отправился в составе группы добровольцев защищать крымчан от озверевших националистов. Затем Редников воевал в Донбассе в составе отдельной роты спецназа, а с началом спецоперации поступил добровольцем в прославленный 331-й гвардейский парашютно-десантный полк в Костроме.

Сослуживцы до сих пор не могут поверить в то, что их товарищ, участник боевых действий, прошедший не одну горячую точку, погиб в мирном городе.

«Трагичность ситуации еще и в том, что в конце октября девушка Александра Лена приехала к нему из Бердска в Кострому, и они заключили брак. А 5 ноября Саша погиб. За неполные десять дней Лена стала его невестой, женой и вдовой», — отметил Логинов.

Он добавил, что в ближайшее время командир полка, в котором служил погибший боец, представит гвардии старшего сержанта Александра Редникова к государственной награде за мужество и героизм, проявленные при спасении людей из горящего здания посмертно. Прощание с военнослужащим состоится 11 ноября в Бердске.

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