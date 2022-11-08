Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин обсудил с членами правительства текущие проблемы семей с детьми. Уже известно, что с 2023 года будет увеличен размер социального пособия.

В России продлили программу материнского капитала. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания членами правительства по вопросам обеспечения семей с детьми.

«Напомню, что в 2020 году был расширен круг получателей материнского капитала. Право на него приобрели семьи, где рождается первенец. Теперь ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал, а сама эта программа продлена до конца 2026 года», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, в ходе совещания высказался глава Минтруда Антон Котяков. Он подчеркнул, что уже с начала 2023 года размер материнского капитала в РФ будет увеличен. На первого ребенка выплаты составят около 590 тысяч рублей, на второго — почти 780 тысяч рублей.

Отдельно сообщалось, что в России уже введены ежемесячные пособия на детей от трех до восьми лет. Эту помощь уже получают родители трех миллионов детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал сделать более высокой поддержку российских семей с детьми.