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По официальным данным к этой минуте, на борту воздушного судна находились пять человек.

Выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 упал под Костромой, пишет ТАСС. Как уточнили в экстренных службах, по данным к этой минуте, на борту воздушного судна находились пять человек.

По предварительной информации, четверо выжили. Еще один мог погибнуть в результате катастрофы. Детали ЧП уточняются.

К месту стянуты оперативные службы. Кроме того, туда же выехал губернатор региона Сергей Ситников. Уже известно, что Ми-2 вылетел из Шарьи.

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