Кровавая Луна взошла над Россией: что это значит

Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий; 5-tv.ru

Специалисты отмечают: в природном явлении нет ничего мистического, но верят им немногие.

Над Якутией сегодня взошла кровавая луна. Полное лунное затмение наблюдали также в Сибири, на Дальнем Востоке. Ночное светило прошло через тень Земли, окрасившись в багровый цвет. Многие видят в этом дурное предзнаменование, но большинство просто любуется редким небесным спектаклем. Евгений Подтергера покажет самые яркие кадры.

В небо сегодня смотрит Америка. Японцы перешептываются — Луна вдруг стала багряной. В Якутии от лунного света, кажется, даже снег покраснел.

Солнце только присело за горизонт, а над шатром обсерватории в Приморье уже повис лунный диск. Яркий и огромный. На небе ни облачка — лучшего стечения обстоятельств и не придумать. Ровно в 19 часов по местному времени небо потемнело, а уже через девять минут лунный диск стал медленно прятаться в земную тень.

«Класс! Такое мероприятие — раз в пять-шесть лет. Я в первый раз в жизни смотрю в телескоп на лунное затмение, на самом деле. Мне вот тоже очень сильно нравится», — поделился астроном-любитель Алексей Семин.

Алексей видит такое впервые в жизни. Он с группой астрономов любителей специально приехал сюда — подальше от города, поближе к телескопам.

«Если увеличить zoom телефона, то вон даже и кратер видно», — поделился Алексей.

В астрономической обсерватории сегодня — и те, кто верит, что красная Луна — дурной знак. В древности ее называли багряной. В сочетании с затмением она сулила ужасные бедствия.

«Карты астрологические говорят — сегодня затмение, поэтому сегодня все молчим», — убеждена жительница Приморья.

Конечно, у явления есть простое научное объяснение — Земля становится между Луной и Солнцем и полностью закрывает свой спутник тенью.

«Когда мы низко над горизонтом видим красную большую Луну, это явление, которое возникает за счет того, что свет от небесного объекта проходит через приземный слой воздуха, который содержит большое количество полевых частиц. И за счет этого окрашивается в такой красноватый цвет», — рассказал директор Приморской астрономической обсерватории Алексей Маткин.

Выглядит действительно впечатляюще. Луна сантиметр за сантиметром исчезает с ночного неба — это видно даже без специального оборудования. Но важных затмений сегодня два. Луна закрывает своим телом Уран. Вот это астрономическое явление можно увидеть только в телескоп.

И вот такое стечение обстоятельств — действительно редкость. Евгения — профессиональный фотограф специально приехала сюда за двести километров. Надеется сделать лучшие фото и видео в жизни.

«Сделаю видео, чтобы люди — те, кто не может наблюдать — например, на западе, Сибирь, Москва, — поэтому, конечно же, я им покажу», — пообещала фотограф Евгения Черентаева.

Свет багряной луны сегодня три часа наблюдает полмира, и только России повезло увидеть лунно-урановое затмение — практически мини-версию парада планет.