Один человек погиб и 15 пострадали в ДТП с автобусами в Алма-Ате

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В Алма-Ате сегодня столкнулись два автобуса. Это произошло на перекрестке — между двумя пешеходными переходами. После удара автобусы вылетели на тротуар, где находились люди. Прохожие сразу бросились помогать пострадавшим, быстро вызвали скорую, которая была на месте уже через пять минут после аварии.

Тем не менее одного из пострадавших — спасти не удалось. А всего травмы получили, как минимум, 15 человек, в их числе и водитель, который застрял в искореженном автобусе.

Причины ДТП сейчас выясняют. Возбуждено уголовное дело.