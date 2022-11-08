Саперы Росгвардии расчищают Артемовск от мин и снарядов ВСУ

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Военкор «Известий» показал, как саперы Росгвардии уничтожают боеприпасы ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Брага; 5-tv.ru

Тема:
Специальная военная операция России

Сила взрыва от одной партии оставленных боеприпасов ощущается на значительном расстоянии.

На прифронтовых территориях Донбасса сейчас работают саперы Росгвардии. Под Артемовском необходимо восстановить линии электропередачи, но проехать к опорам специалисты не могут — в полях много взрывоопасных предметов. И каждый день инженеры-взрывотехники уничтожают десятки снарядов, оставленных ВСУ при отступлении. За действиями саперов в прифронтовой полосе наблюдает корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Подрывы на открытой местности происходят далеко от жилых домов. В начальных пунктах тактика иная — инженеры Росгвардии ищут заброшенные постройки, чтобы бетонные перекрытия приняли удар на себя.

Снаряды уложены в здании. Тем не менее, даже на безопасном расстоянии все равно надо пригибаться к земле.

Это прифронтовая зона артемовского направления, где наша армия активно продвигается вперед. Чтобы поскорее вернуть электричество в освобожденные населенные пункты, саперы зачищают объекты инфраструктуры.

Группа движется максимально осторожно: угроза не только под ногами, но и вокруг. Возможно появление группы диверсантов. Внезапно один из бойцов подает знак товарищам.

Когда первый из движущихся военнослужащих замечает что-то подозрительное, он сразу подзывает старшего. В этот момент все остальные отходят на безопасное расстояние и ожидают следующей команды.

Это снаряд от гаубицы. Более пятидесяти боеприпасов обнаружили росгвардейцы на шестнадцати километрах вдоль ЛЭП. Очередную находку подрывают сразу.

«Пока мы не пройдем и не проверим участок местности, на котором будут работать потом электрики и восстанавливать линии электропередач, мы должны пройти обязательно. Проверяем скважины, проверяем частные домовладения, работаем по обращениям граждан», — сказал начальник инженерной службы отряда спецназначения Росгвардии.

При уничтожении более мощных зарядов на помощь, как ни странно, приходят украинские позиции. Мины укладывают прямо в землянку.

Саперы Росгвардии работают на прифронтовых территориях и Луганской, и Донецкой республик. Неразорвавшихся снарядов, брошенных ВСУ боеприпасов так много, что уничтожают их практически ежедневно.

Более ста килограммов в тротиловом эквиваленте — такая мощность этого взрыва. Даже находясь на приличном расстоянии за двумя холмами, наши журналисты ощутили ее.

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