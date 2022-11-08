Правят потомки Гитлера: политолог оценил последствия назначения Фриланд генсеком НАТО

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Дед вероятной преемницы Столтенберга был ярым сторонником и пропагандистом немецкого фюрера.

Политолог Дмитрий Солонников не видит ничего удивительного в том, что на должность нового генсека НАТО рассматривается кандидатура вице-премьера Канады Христи Фриланд, дед которой в свое время был ярым сторонником и пропагандистом Адольфа Гитлера.

«Очень много среди лидеров ЕС тех, у кого кто-то из родственников принимал участие во Второй мировой войне на стороне гитлеровской коалиции. Ничего нового не произойдет — еще один будет такой же», — констатировал Солонников.

Газета The New York Times ранее назвала возможных кандидатов на пост генерального секретаря НАТО после ухода Йенса Столтенберга в 2023 году. В их числе нынешний вице-премьер Канады Христя Фриланд. Известно, что ее дед Михаил Хомяк активно сотрудничал с нацистами и был главным редактором украиноязычных газет, прославлявших Гитлера в оккупированной нацистами Польше. С приходом советских войск Хомяк бежал в Австрию, а после войны — в Канаду, где стал активным членом украинской диаспоры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что прадед премьер-министра Эстонии Каи Каллас Эдуард Альвер был начальником военизированного националистического формирования «Кайтселийт», которое оказывало услуги гитлеровской армии и было причастно к массовому истреблению евреев в Эстонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двоюродного деда президента Польши Анджея Дуды Михаила Дуду подозревают в связях с карательным батальоном Абвера «Роланд», чинившим кровавые расправы над мирными жителями Белоруссии.