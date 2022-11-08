Разин не стал помогать деньгами с организацией похорон основателя «Ласкового мая» Кузнецова

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По словам близких, композитор в последнее время сильно пил и жил на свою пенсию по инвалидности.

Родные и близкие основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова готовятся к прощанию с ним. Композитора не стало 7 ноября на 59-м году жизни.

В последнее время Кузнецов, по свидетельствам, сильно пил, у него обнаружили цирроз печени. Композитор жил в Оренбурге на свою пенсию по инвалидности вместе со своей пожилой мамой. Изначально друзья считали, что причиной смерти стал именно цирроз, однако позже выяснилось, что Кузнецов ушел из жизни из-за оторвавшегося тромба. По словам близких композитора, он умер мгновенно. Об этом пишет KP.RU.

Друг умершего Сергей Дядюн рассказал, что у Кузнецова в последнее время было хорошее настроение. Он проводил концерты и вел переговоры о выступлениях в Московской области и в Самаре. Дядюн отметил, что композитор умер мгновенно, приехавшая скорая лишь констатировала смерть.

Кузнецов в последнее время жил довольно бедно. Его пенсия составляла около восьми тысяч рублей. Сейчас близкие основателя «Ласкового мая» собирают пожертвования в социальных сетях на его похороны.

«Нам помогает Аркадий Кудряшов — директор Шатунова. Разин пока не включился, он на нас вообще не выходил», — поделился Дядюн.

Он добавил, что у Кузнецова осталась 93-летняя мама, с которой постоянно находится кто-то из близких.

Прощание с Сергеем Кузнецовым пройдет в Оренбурге в это воскресенье, 13 ноября, с 10:00 до 15:00 по местному времени.

Как ранее писал 5-tv.ru, клавишник «Ласкового мая» Андрей Шишкин рассказал о нелегкой судьбе Сергея Кузнецова.