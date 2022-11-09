Чем опасен хронический гепатит С: шокирующая правда, которую знает не каждый

Фото, видео: www.globallookpress.com / Custom Medical Stock Photo; 5-tv.ru

Хронический гепатит приводит к необратимому разрушению клеток печени.

Иммунитет стойко и надежно оберегает организм, если человек ему в этом «помогает». Защитная функция в таком случае будет работать как часы. Однако если человек испытывает здоровье на прочность, плохо питается, увлекается алкоголем и никотином, то вирусам уже никто не противостоит. Часто в числе атакующих инфекций оказывается гепатит С. Директор ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения РФ Игорь Никитин раскрыл правду о коварном вирусе. 5-tv.ru публикует эксклюзивный комментарий эксперта по инфекционным болезням.

«Гепатит С — инфекционное заболевание, которое у многих людей с момента первой „встречи“ вируса с организмом переходит в хроническую форму. Он имеет медленно прогрессирующую картину своего клинического течения с развитием таких тяжелых осложнений, как цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома», — пояснил доктор Никитин.

«Обосновавшись» внутри человека, вирусный гепатит не торопится «заявлять» о себе. По словам эксперта, этот период может тянуться много лет. Ничего не подозревающий человек может узнать об этом, к сожалению, слишком поздно.

«С момента первой встречи вируса с организмом до формирования цирроза печени или гепатоцеллюлярного рака иногда проходит не один десяток лет. Но! Чем опасно это заболевание? Очень многие люди, которые инфицированы вирусом, вызывающим хронический гепатит С, просто не знают об этом. Зачастую дебют заболевания уже выявляется как раз на стадии цирроза или гепатоцеллюлярного рака», — заявил врач.

Гепатит С и ВИЧ: чем отличаются опасные вирусы друг от друга

Где же происходит эта первая «встреча»? Игорь Никитин подчеркивает, что ключевую роль в процессе заражения гепатитом С играют «кровяные контакты».

«Чаще всего заражение происходит при сексуальных контактах. Особенно это часто происходит, например, у мужчин, практикующих связи с мужчинами, или частые беспорядочные половые связи. Это также инфицирование в тату-салонах, парикмахерских при выполнении педикюра и маникюра, если недостаточно тщательно следят за дезинфекцией инструментов. Например, есть ситуации, которые могут быть связаны с пирсингом», — сообщил эксперт.

В любом случае должна быть нарушена целостность кожных покровов, чтобы пошла кровь. Для вируса это как «открытые двери» и приглашение войти. Попав в кровяное русло, патоген стремительно распространяется и начинает размножаться. Из хороших новостей — болезнь полностью излечима.

«Сегодня вирусные гепатиты лечатся очень просто. Комбинации препаратов, которые нехитрые, простые и с точки зрения своего химического строения, блокируют ключевые ферменты репликации вируса гепатита С. Созданы замечательные лекарственные формы, когда в одной таблеточке существует фиксированная комбинация доз эффективных препаратов в отношении лечения вируса гепатита С», — уточнил доктор Никитин.

Курс противовирусного лечения может занимать от 8 до 12 недель. По словам эксперта, терапия безопасна, имеет минимальное количество противопоказаний и успешно применяется как для взрослых, так и детей.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько нужно крови для заражения гепатитом С.