Умер озвучивший распределяющую шляпу в «Гарри Поттере» актер Лесли Филиппс

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Артист долго боролся с болезнью. К сожалению, даже медицина оказалась бессильна.

Умер британский актер Лесли Филипс, который озвучивал распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере. Ему было 98 лет. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на жену артиста Зару.

Она сообщила, что супруг скончался 7 ноября после продолжительной болезни.

«Я потеряла замечательного мужа, а публика потеряла поистине великого шоумена. Он был национальным сокровищем», — сказала вдова.

Лесли Филлипс родился 20 апреля 1924 года в Лондоне. В 14 лет он стал основным кормильцем семьи благодаря актерской работе. За свою карьеру Филлипс снялся в более чем 200 фильмах и сериалах. Кроме «Гарри Поттера», он сыграл в «Ларе Крофт: Расхитительнице Гробниц», «Венере», «Черчилль идет на войну», «Чисто английское убийство» и «Спасите Грейс». Также он играл в театре.

Как ранее писал 5-tv.ru, звезда «Американской истории ужасов» Лесли Джордан погиб в ДТП. Актеру было 67 лет. Артист известен также своими ролями в фильмах и сериалах «Сверхъестественное», «Зомби на Диком Западе» и «Сабрина — маленькая ведьма».