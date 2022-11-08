Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Худрук Московской театральной школы Олега Табакова планирует лично встретиться с ранеными солдатами в Екатеринбурге.

Актер Владимир Машков впечатлился недавним общением с российскими солдатами, участвовавшими в СВО. Так, на днях артист побывал в госпитале имени Бурденко, где проходят лечение некоторые из получивших ранения бойцов.

«Это парни и мужчины удивительной силы и удивительного великодушия. Русский солдат не испытывает наслаждения от мести. Он делает свое дело. Это его отличительная черта, — отметил Машков в беседе с «КП-Екатеринбург».

Сейчас Владимир Машков находится на гастролях в Екатеринбурге, где представит премьеру спектакля «Ревизор» 9 и 10 ноября, а также примет участие в прослушивании местных артистов для отбора в Московскую театральную школу Олега Табакова. В этом плотном графике худрук театра планирует найти время для встречи с уральскими военными.

«Если будет такая возможность, то я с большим удовольствием навещу военных. Это наш общий долг. Даже Владимир Владимирович скоро обратится ко всем. А я знаю, с чем он обратиться. С тем, что боль наших солдат должна стать нашей. Мы должны разделить их тяготы. Их победа — наша победа», — сказал Владимир Машков.

Общаясь с местными журналистами, он также ответил на вопрос о планах снять фильм о бойцах СВО.

«Бесспорно, такие фильмы должны быть. Но мы внутри этой истории сейчас. Для того чтобы рассказывать о таких событиях величайших, нужно от них чуть-чуть отдалиться. И писать об этом должны люди, которые это прошли. Я пока не готов», — признался худрук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Машков сравнил события на Украине с Великой Отечественной войной.