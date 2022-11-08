ГД приняла в I чтении законопроект о статусе ветерана для добровольцев СВО

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В случае получения ранения военный сможет претендовать на статус инвалида боевых действий.

Госдума в I чтении приняла закон о статусе ветерана для добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции России по защите Донбасса.

Согласно этому законопроекту, добровольцы наряду с другими военнослужащими смогут пользоваться установленными российским законодательство льготами или мерами социальной поддержки. Это также распространяется и на членов их семей. К примеру, они смогут получить медицинскую помощь в профильных военных госпиталях.

Стоит отметить, что в случае ранения во время участив СВО военнослужащий может претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.

«Установить статус инвалида боевых действий указанным лицам, ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции», — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Инициаторами законопроекта выступили депутами от всех фракций, группа сенаторов, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал важнейший закон для военных.