У экс-президента Грузии Саакашвили заподозрили туберкулез и деменцию

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Сейчас медики стараются вынести окончательный вердикт.

Бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили вероятно страдает от туберкулеза и деменции. Об этом заявил его адвокат Шалва Хачапуридзе в беседе с изданием «Интерпрессньюс». По его словам, сейчас ожидается конечный вердикт врачей.

«Речь о предполагаемых диагнозах, пока не установлено окончательно, мы ждем. <…> Я подразумеваю деменцию и туберкулез, и речь идет еще о 34 заболеваниях», — признался он.

Еще в начале октября 2021 года Саакашвили был задержан в Тбилиси. В то время он вернулся в Грузию перед началом выборов в местные органы власти. Известно, что экс-президент страны находился в розыске по нескольким уголовным делам.

Его обвинили в незаконном пересечении границы, а также заочно осудили по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.

Как отметило издание EADaily, после задержания его поместили в тюрьму города Рустави. Оказавшись за решеткой Саакашвили объявил голодовку. Потом экс-президента перевели в тюремную больницу в столице страны, а после — в военный госпиталь в Гори, где Саакашвили прекратил голодовку. С 12 мая политик пребывает в гражданской клинике «Вивамед» в Тбилиси.

Находясь в тюрьме, бывший лидер Грузии не перестает обращаться к приверженцам. Он продолжает призывать их к свержению действующей власти в Грузии и выступает с поддержкой киевского режима.

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