Норвежская принцесса отказалась от титулов ради свадьбы с потомственным шаманом

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В статусе принцессы она сможет появляться только на семейные и спортивные мероприятия.

Норвежская принцесса Марта Луиза откажется от обязанностей с Королевским двором страны. Последнему придется подыскать других кандидатов на патронажную роль, которую до настоящего момента исполняла принцесса. Об сообщается на официальном сайте королевства.

«Принцесса Марта Луиза хочет более четко различать свою собственную деятельность и свои отношения с Королевским домом Норвегии. Поэтому принцесса после консультации с Его Величеством Королем и другими близкими членами семьи решила, что в настоящее время она не будет выполнять официальные обязанности для Королевского дома», — отмечается в материале.

В нем поясняется, что в официальные обязанности Марты Луизы в основном входил патронаж, однако теперь королевскому дворцу придется подыскать на эту роль другого кандидата. Дело принцессы продолжат другие члены монаршей семьи.

Кроме того, дочь короля Норвегии Харальда V, больше не будет употреблять свой титул в соцсетях, а также ссылаться на членов монаршей семьи. Это недопустимо для Марты и в рекламных целях или в связи с другой коммерческой целью. Однако официально принцесса не лишится своего монаршего чина. В статусе принцессы ей разрешено появляться на семейных и спортивных мероприятиях. В некоторые случаях и на мероприятиях другого формата, но в составе всей монаршей семьи. Составлять компанию ей сможет и ее возлюбленный Дюрек Верретт, но уже после того, как пара поженится.

О намерении отказаться от титула «принцесса» Мария Луиза заявляла еще в 2019 году. Это было связано с новыми отношениями монаршей особы с шаманом афроамериканского происхождения Дереком Вереттом. Пару связывала не только любовь, но и совместный бизнес — они стали проводить совместные курсы по самопознанию на платной основе. Этот союз тогда шокировал и общественность, и королевский двор, ведь принцесса до этого прожила 14 лет в браке с писателем Ари Бьеном, от которого родились трое дочерей, и все закончилось не только разводом, но и необычном выбором Марты Луизы. С ним семья не смирилась и за несколько лет отношений принцессы.

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