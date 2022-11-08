В Великобритании назвали отказ от сокращения военного бюджета поводом для конфликта с РФ

Фото: www.globallookpress.com / Arne Dedert

Вместо того чтобы искать решения урегулирования ситуации — Лондон еще больше разжигает ненависть на Украине.

Если Великобритания сократит свой военный бюджет, то это приведет к конфликту с Россией. Так считает глава парламентского Комитета по разведке и безопасности Великобритании Джулиан Льюис.

В беседе с изданием Daily Mail он заявил, что Лондон не имеет право отказываться от намерений по увеличению расходов на оборону до 3% от ВВП, потому что Россия воспримет это как слабый шаг.

«Если мы, Боже упаси, вступим в вооруженный конфликт с Россией, тогда все ресурсы страны будут направлены на военные усилия. Сейчас гораздо лучше инвестировать в сдерживание. Сейчас самое неподходящее время для отказа от выполнения оборонных обязательств», — сказал он.

Как отметило издание Газета.ру, ранее британский королевский адвокат Альпер Али Риза говорил о возможности Великобритании вообще не допустить вооруженного конфликта на Украине. Однако вместо этого власти страны почему-то наоборот развили его еще больше.

Еще 24 февраля российский лидер Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Это стало ответом на просьбу о помощи глав Луганской и Донецкой республик. Киевский режим нарушил Минские соглашения и продолжал обстреливать эти регионы. Тогда наш президент принял решение оказать им военную поддержку. США и страны НАТО восприняли эти действия как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что французский лидер Эммануэль Макрон трясется в страхе от слов Путина про «победу».