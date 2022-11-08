Набиуллина: ситуация в мировой экономике пришла к жесткому сценарию

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К чему приведет сомнительная политика «коллективного Запада»?

Экономическая обстановка в мире сместилась в сторону более жесткого сценария. Такое заявление сделала глава Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина на заседании профильных комитетов Госдумы.

«За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились в сторону если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития ситуации. Мы видим это и по событиям — тем, которые происходят в мире», — рассказала Набиуллина.

Эльвира Набиуллина отметила, что Центробанк рассматривает в качестве возможно исхода событий сценарий «Глобальный кризис», когда инфляции взлетят в независимости от попыток банков повысить ставки.

«Это будет давить на рост глобальной экономики, увеличивать стоимость обслуживания долга, снижать стоимость активов. Вырастут риски финансовой стабильности», — объяснила Эльвира Набиуллина и добавила, что этот сценарий приведет к повышению геополитической напряженности.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну. В том числе экономическую.

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