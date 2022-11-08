Ушел на пенсию? Пропавшую звезду Comedy Club нашли в лечебном учреждении

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Гарик Харламов больше не выступает на сцене, бросил шоу и перестал выходить на связь. Что с ним произошло?

Гарик Харламов после своей стремительной «отставки» в юмористическом проекте Comedy Club внезапно пропал с радаров. Поклонники переживают, что комик молчит в социальных сетях и больше не радует своим искрометным юмором в личном блоге.

На этой почве в сети стали появляться слухи, что звезда вслед за коллегами по шоу-бизнесу эмигрировал в теплые страны, передает Газета.ру. Харламову приписывали переезд в Турцию и даже Израиль. Однако артист снова всех удивил. Совсем недавно он дал о себе знать в Telegram-канале и успокоил фанатов, открыв им свое местоположение.

«Все, кто переживал, где я. Я в санатории. Как говорится, первый день на пенсии. Точнее, первую неделю на пенсии, поэтому сейчас пойду на процедуры», — поделился своими планами шоумен.

Гарик Харламов также заверил, что у него все хорошо.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бородина отреагировала на уход Харламова из Comedy Club.