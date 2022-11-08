Защитники Донбасса остановили наступление ВСУ на краснолиманском направлении

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В результате упреждающего огневого поражения ликвидировано 100 украинских боевиков и уничтожена боевая техника.

Российские военнослужащие сорвали очередную попытку наступления украинских националистов на краснолиманском направлении в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков.

По информации министерства, атака планировалась в районе населенных пунктов Площанка и Червонопоповка. Она была сорвана в результате нанесения упреждающего огневого поражения.

«На краснолиманском направлении в результате нанесения упреждающего огневого поражения сорвана попытка наступления двух батальонных тактических групп ВСУ в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка ЛНР», — доложил генерал-лейтенант.

Кроме того, по словам представителя Минобороны, российские военные ликвидировали 100 украинских боевиков, а также уничтожили три танка, пять боевых бронированных машин, два пикапа и два автомобиля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ сбила украинский вертолет Ми-24.