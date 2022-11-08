Момент уничтожения танка ВСУ российскими БПЛА попал на видео

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko; Минобороны РФ

Помимо этого армейской авиацией были поражены две ротные тактические группы националистов.

Уничтожение украинского танка российскими беспилотными летательными аппаратами попало на видео. Кадры предоставило Минобороны РФ. На них можно разглядеть, как боевой снаряд БПЛА успешно находит цель и делает точный удар.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении российская артиллерия успешно отразила атаку мотопехотных войск ВСУ, усиленную танками в Луганской народной республике (ЛНР).

Помимо этого армейской авиацией были поражены две ротные тактические группы националистов, которые выдвигались для перехода в атаку в ЛНР.

«Общие потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля», — заявил Конашенков.

Также в Минобороны заявили, что на красно-лиманском направлении сорвана попытка наступления двух тактических украинских групп посредством нанесения упреждающего огневого поражения со стороны ВС РФ.

«Ударами российской армейской авиации и огнем артиллерийских подразделений уничтожено свыше ста украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ, два пикапа и два автомобиля», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия РФ отразила наступление боевиков ВСУ и наемников на купянском направлении.